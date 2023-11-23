Киев, 23 ноября, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал два указа о введении санкций против 147 физических и 303 юридических лиц. Документы опубликованы на сайте офиса Зеленского.

Ukraine Presidency/ Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

В подсанкционных списках числятся начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, генеральный директор агентства ТАСС Андрей Кондрашов, командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, уполномоченные по правам человека в ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Виктория Сердюкова и другие.

Помимо этого, санкции касаются нескольких компаний из РФ, Кипра, Китая и ОАЭ. Срок действия ограничений составляет от пяти до 10 лет.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября глава киевского режима ввёл санкции против 108 физических лиц и 37 компаний, большая часть из которых — благотворительные фонды.

В списке попавших под санкции Киева лиц числились глава Республики Крым Сергей Аксёнов, глава ЛНР Леонид Пасечник, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Перед этим Зеленский подписал указ о санкциях против иностранных компаний, якобы связанных с российским бизнесменом Михаилом Фридманом. В частности, речь шла об Alfa Finance Holdings Limited, International Distribution Systems Limited и Erasmony Limited.