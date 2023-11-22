Москва, 22 ноября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин высказал мнение о том, что Россия пока не полностью «отключилась» от Запада, при этом более половины пути в этом направлении уже пройдено.

Софья Сандурская/ТАСС Помощник президента РФ Максим Орешкин

«Можно ли сказать, что мы полностью отключились от Запада и переключились на Восток? Точно нельзя», — сообщил он в интервью МК.RU.

Орешкин отметил, что с Западом у России сохраняется определенный объём торговли, при этом доля евро и доллара в международных платежах в настоящее время составляет порядка 25%.

«Технологическая зависимость от Запада — или, вернее, зависимость от определённых западных технологических платформ — у нас в некоторых сферах по-прежнему наличествует. Больше половины пути «отключения» от Запада уже пройдена», — отметил он, подчеркнув, что это не просто вопрос отключения и переключения — это вопрос развития собственных технологических платформ в разных отраслях, это то, что России ещё предстоит сделать.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад зациклен на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами, и блокирует возможности свободного развития.

Он отметил, что страны Запада прибегают к методам военно-политического, экономического, информационного, идеологического давления, а также блокируют возможности свободного развития и манипулируют сознанием целых народов.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что большей части человечества важно объединиться и окончательно выйти из-под влияния западного неоколониализма. Он отметил, что визитной карточкой западноевропейских и американских элит давно стала ставка на антигуманные, человеконенавистнические идеи. А их врагами стали те, кто не хочет следовать по этому пути, а отстаивает свой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что антироссийские санкции обладают эффектом бумеранга, от них страдают сами европейцы. России, добавил он, до сих пор удавалось находить способы, чтобы свести к минимуму негативные последствия санкций.