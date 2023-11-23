Варшава, 23 ноября, 2023, 23:34 — ИА Регнум. Польские перевозчики на границе с Украиной заблокировали поставки военных грузов и других критически важных товаров в соседнюю страну. О протесте сообщило информагентство УНИАН.

DAREK DELMANOWICZ /EPA/TASS

На украинско-польской границе скопились тысячи большегрузов с беспилотниками, топливом, тепловизорами и медикаментами.

«Блокировка движения на КПП может продлиться с 23 по 26 ноября. В то же время проезду легковушек и автобусов не препятствуют», — сообщило агентство.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября перевозчики провели акцию протеста у консульства Польши в Луцке Волынской области с требованием прекратить блокировать пункты пропуска на границе с Украиной.

Перебои с поставками ряда товаров на Украину возникли в результате блокирования украинской границы польскими перевозчиками.

Иски в суд о возмещении ущерба, нанесённого из-за блокировки польскими перевозчиками движения автомобилей на границе с Польшей, готовят перевозчики на Украине.

Посольство Украины в Варшаве обратилось в МИД Польши с официальной нотой из-за гибели ещё одного гражданина Украины, водителя грузовика, на границе двух стран на фоне продолжающейся акции протеста польских перевозчиков, блокирующих движение транспорта.