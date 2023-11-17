Луцк, Украина, 17 ноября, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Перевозчики провели акцию протеста у консульства Польши в Луцке в Волынской области на Западной Украине. Они потребовали, чтобы их польские коллеги прекратили блокировать пункты пропуска на границе двух стран и призвали обеспечить им надлежащие условия. Об этом 17 ноября сообщил украинский канал «Общественное».

ТАСС/ EPA/DAREK DELMANOWICZ

Они обратились к генеральному консулу Славомиру Мисяку с требованием изменить ситуацию. Теперь украинские протестующие ожидают ответа польского дипломата.

По словам руководителя регионального совета международных автомобильных перевозчиков Волынской и Ровненской областей, заложниками ситуации стали водители, у которых уже заканчивается вода и пища. Многие из них разместились на обочинах и не имеют доступа к туалету и душу. Он добавил, что очередь движется слишком медленно.

С 6 ноября на польско-украинской границе дальнобойщики из Польши начали перекрывать погранпереходы в сторону соседа. Они требовали, чтобы власти ввели коммерческие разрешения для украинских перевозчиков. В число их требований вошёл призыв приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года.

В тот день они начали блокировать три польско-украинских пограничных перехода в Хребенном, Дорохуске и в Корчеве. Водители из Польши пропускали только легковые автомобили, автобусы, грузовики с животными, гуманитарную и военную помощь для Украины.

Как сообщало 16 ноября ИА Регнум, к ним присоединились коллеги из Словакии. Выражая солидарность с поляками, Союз автоперевозчиков Словакии (UNAS) заблокировал легковыми автомобилями дорогу к переезду Вышне-Немецке на границе с Украиной. Отмечалось, что своими действиями словаки хотели также поддержать всех перевозчиков внутри Евросоюза.