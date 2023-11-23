Варшава, 23 ноября, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Посольство Украины в Варшаве обратилось в МИД Польши с официальной нотой из-за гибели ещё одного гражданина Украины, водителя грузовика, на границе двух стран на фоне продолжающейся акции протеста польских перевозчиков, блокирующих движение транспорта, передаёт 23 ноября «Страна. ua» со ссылкой на главу украинского дипведомства Василия Зварича.

DAREK DELMANOWICZ/ EPA/TASS

«Посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств. Соответствующие сигналы доведены также министерству внутренних дел и администрации Польши», — заявил Зварич.

Посол считает, что действия организаторов блокады движения грузовиков угрожают экономике Украины, а также жизни и здоровью граждан обеих стран. Он предложил Варшаве пресечь акцию, сославшись на то, что она создаёт угрозу безопасности дорожного движения.

О смерти второго гражданина Украины, водителя грузовика, на стоянке вблизи пункта пропуска Корчова — Краковец украинские СМИ сообщали утром 23 ноября.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 6 ноября польские перевозчики заблокировали три ключевых пограничных перехода на границе с Украиной (Дорхуск — Ягодин, Корчова — Краковец и Гребенне — Рава-Русская) и заявили, что собираются остановить движение любых коммерческих грузовиков до тех пор, пока правительство Польши и власти ЕС не возобновят ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, которые действовали до начала специальной военной операции России. Протестующие намерены продолжать акцию до 3 января 2024 года.

Забастовки перевозчиков наносят серьёзный урон экономике Украины, иностранные контрагенты уже начали отказываться от услуг украинских компаний, сообщали киевские СМИ со ссылкой на оценки экспертов. В частности, глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин назвал сложившуюся ситуацию «катастрофой».