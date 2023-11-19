Киев, 20 ноября, 2023, 01:48 — ИА Регнум. Перебои с поставками ряда товаров на Украину возникли в результате блокирования украинской границы польскими перевозчиками. Об этом 19 ноября сообщило украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«По данным «Укртрансбезопасности», 19 ноября на пункте «Ягодин — Дорогуск» стояли более 520 фур, которые ехали за такой продукцией в Польшу или везли её на экспорт с Украины, но за сутки не пропустили ни одну», — говорится в материале.

Отмечается, что задержка в поставках достигает недели. При этом выросла стоимость доставки, а проблемы с логистикой привели к существенному подорожанию и дефициту автомобильного топлива.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября украинский канал «Общественное» сообщил, что перевозчики провели акцию протеста у консульства Польши в Луцке Волынской области с требованием прекратить блокировать пункты пропуска на границе двух государств. Протестующие обратились к генеральному консулу Славомиру Мисяку с требованием изменить ситуацию.