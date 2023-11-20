Киев, 20 ноября, 2023, 05:21 — ИА Регнум. Иски в суд о возмещении ущерба, нанесённого из-за блокировки польскими перевозчиками движения автомобилей на границе с Польшей, готовят перевозчики на Украине. Об этом 19 ноября заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин, сообщает «Укринформ».

Иван Шилов ИА Регнум Граница Украины и Польши

«Перевозчики уже готовят иски. И есть польские юристы, которые готовы в Польше эти иски подавать к забастовщикам», — уточнил Балин.

По его словам, к вечеру 20 ноября украинским перевозчикам сообщат все данные о том, кто и на каких основаниях дал разрешение заблокировать границу. Полученная информация станет основой для исковых заявлений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что перебои с поставками ряда товаров на Украину возникли в результате блокирования украинской границы польскими перевозчиками. По состоянию на 19 ноября на пункте «Ягодин — Дорогуск» стояли более 520 фур, которые ехали за продукцией в Польшу или везли её на экспорт с Украины, но за сутки через этот пункт не пропустили ни одной фуры.

С 6 ноября на польско-украинской границе дальнобойщики из Польши начали перекрывать погранпереходы. Они требовали, чтобы власти ввели коммерческие разрешения для украинских перевозчиков. В число их требований вошли отмена льгот ЕС, предоставленных Киеву, и приостановка действия лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года.