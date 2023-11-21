Москва, 21 ноября, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить информацию, запрещённую в России. Об этом 21 ноября сообщили в суде.

Иван Шилов ИА REGNUM

Суд признал Telegram виновным в нарушении порядка ограничения доступа к информации и назначить штраф в размере 4 млн рублей.

Отмечается, что компания не приняла меры по удалению недостоверной информации о российской армии, а также информации, направленной на дестабилизацию ситуации в стране и оправдание экстремистской деятельности.

Как передавало ИА Регнум, в октябре в Таганском суде Москвы сообщили, что компаниям Telegram, Google и американской IT-корпорации Akamai Technologies грозят штрафы за отказ удалять запрещённую в России информацию. Претензии Роскомнадзора к ресурсам связаны с неудалением недостоверной информации о специальной военной операции.