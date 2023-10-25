Москва, 25 октября, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Telegram, Google и американской IT-корпорации Akamai Technologies грозят штрафы до 4 млн рублей за отказ удалять запрещённую в России информацию, сообщили 25 октября в Таганском суде Москвы.

Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Претензии Роскомнадзора к ресурсам связаны с неудалением недостоверной информации о специальной военной операции (СВО). Если их вина будет доказана, каждой из компаний грозит штраф до 4 млн рублей.

Как уточнила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук, рассмотрение административных материалов в отношении компаний Akamai Technologies и Telegram Messenger Inc. назначено на 21 ноября, в отношении Google LLC — на 14 ноября.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев уточнял, что с начала специальной военной операции (СВО) в Сети были заблокированы более 190 тыс. материалов, содержащих недостоверную информацию.

Также, по словам Зайцева, за этот период в России ограничили доступ более чем к 31 тыс. материалов, содержавших призывы к проведению незаконных массовых акций протеста.

24 октября глава Роскомнадзора Андрей Липов отметил, что в настоящее время нет предпосылок для снятия блокировки с Instagram и Facebook (запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) в России.