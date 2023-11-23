Москва, 23 ноября, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) продлила разрешение российским и белорусским игрокам выступать под флагом организации до 2025 года, сообщили 23 ноября в пресс-службе федерации.

Александр Кряжев Источник: Фотохост-агентство /РИА Новости

«Российским и белорусским игрокам, выступающим в настоящее время под флагом ФИДЕ, будет продлено (разрешение — Прим. ред.) для продолжения игры под флагом ФИДЕ до 1 января 2025 года», — сказано в сообщении.

Ранее ФИДЕ разрешила российским и белорусским шахматистам участвовать в соревнованиях под флагом федерации до 2024 года.

В феврале 2022 года федерация приняла решение о том, что спортсмены из России и Белоруссии могут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Сборным командам обеих стран участвовать в соревнованиях запрещено, кроме того, на территории России и Белоруссии не проводятся турниры федерации.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что совет ФИДЕ рассмотрит возможность возвращения российских детских и паралимпийских команд на международные соревнования.

С мая 2023 года ФШР официально стала членом Азиатской шахматной федерации. Предполагалось, что российские шахматисты получат возможность принимать участие в большом количестве крупных международных соревнований, а Россия сможет проводить турниры азиатского календаря.

В июне 2023 года российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что получил приглашение от ФИДЕ на один из турниров, но не ответил на него, поскольку считает неправильным участвовать в турнирах без национального флага и гимна России.