Москва, 20 июля, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) рассмотрит возвращение российских детских и паралимпийских команд на международные соревнования. Об этом 20 июля заявил журналистам президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

РИА Новости/ Алексей Филиппов

По его словам, глава ФИДЕ Аркадий Дворкович сказал, что во время Кубка мира в Баку совет организации будет рассматривать вопрос о возврате детских и паралимпийских команд на турниры.

«Надеюсь, что совет ФИДЕ проголосует за это и наши дети и паралимпийцы будут принимать участие во всех международных соревнованиях», — сказал Филатов.

Кубок мира по шахматам будет проходить в Баку с 30 июля по 24 августа.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 мая 2023 года ФШР официально стала полноправным членом Азиатской шахматной федерации (ACF). Исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв и генсек ACF Хишам Аль-Тахер подписали в Музее шахмат ФШР в Москве соответствующий меморандум. Отмечалось, что в результате этого российские шахматисты получат возможность принимать участие в большом количестве крупных международных соревнований, а Россия сможет проводить важнейшие турниры азиатского календаря.