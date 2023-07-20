ФИДЕ может допустить до турниров детские и паралимпийские команды из РФ
Москва, 20 июля, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) рассмотрит возвращение российских детских и паралимпийских команд на международные соревнования. Об этом 20 июля заявил журналистам президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.
По его словам, глава ФИДЕ Аркадий Дворкович сказал, что во время Кубка мира в Баку совет организации будет рассматривать вопрос о возврате детских и паралимпийских команд на турниры.
«Надеюсь, что совет ФИДЕ проголосует за это и наши дети и паралимпийцы будут принимать участие во всех международных соревнованиях», — сказал Филатов.
Кубок мира по шахматам будет проходить в Баку с 30 июля по 24 августа.
Как сообщало ИА Регнум, с 1 мая 2023 года ФШР официально стала полноправным членом Азиатской шахматной федерации (ACF). Исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв и генсек ACF Хишам Аль-Тахер подписали в Музее шахмат ФШР в Москве соответствующий меморандум. Отмечалось, что в результате этого российские шахматисты получат возможность принимать участие в большом количестве крупных международных соревнований, а Россия сможет проводить важнейшие турниры азиатского календаря.