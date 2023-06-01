Москва, 1 июня, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что категорически против выступления на Кубке мира без флага и гимна своей страны. Об этом он сказал 1 июня в своём Telegram-канале.

flickr.com photos/grandchesstour/Global Look Press Сергей Карякин

Спортсмен уточнил, что получил приглашение на участие от Международной шахматной федерации (FIDE) и должен подтвердить намерение либо отказаться до 2 июня. Дело в том, что, несмотря на приглашение, российские шахматисты могут поучаствовать в турнире только в нейтральном статусе.

«Это мой любимый турнир, он проходит по нокаут-системе. Я не раз очень успешно там выступал. Дело в том, что в предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России. Соответственно, я категорически против этого, моя позиция не меняется, я её много раз высказывал», — сказал Карякин.

Под своим сообщением шахматист оставил голосование за и против его выступления на Кубке мира без флага и гимна. Он добавил, что хотел бы в том числе услышать и мнение подписчиков по этому поводу. На момент написания материала 85% подписчиков выступили против участия в турнире.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Карякин призвал FIDE осудить Германию за антироссийские шаги. Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что немецкие шахматисты, принимающие участие в турнирах с российскими гроссмейстерами, будут лишаться государственных субсидий. Карякин заявил, что FIDE необходимо отреагировать на такое, и назвал действия властей ФРГ недружественными, указав на нарастающие со временем немецкие антироссийские настроения. Спортсмен также поддержал переход в азиатскую федерацию шахмат.

Карякин в 2022 году получил дисквалификацию от FIDE из-за того, что поддержал специальную военную операцию России на Украине и политику президента России Владимира Путина. Гроссмейстер заявлял, что не будет участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, поскольку для него это принципиальный вопрос.