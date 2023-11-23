Минск, 23 ноября, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Очередное заседание по борьбе с биологическим оружием по линии ОДКБ состоится в декабре в Санкт-Петербурге, заявил президент России Владимир Путин 23 ноября на саммите организации.

ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Российский лидер отметил, что в фокусе координационного совета ОДКБ по биологической безопасности находятся вопросы предотвращения угроз, которые связаны с разработкой и применением биооружия, обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты.

«Очередное заседание совета запланировано в декабре в Санкт-Петербурге», — сказал Путин во время выступления в Минске.

Как сообщало ИА Регнум, пленарное заседание сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ проходит в Минске под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Путин в 2022 году на саммите ОДКБ заявил, что у России в ходе спецоперации на Украине появились доказательства разработки биологического оружия в американских биолабораториях. Компоненты такого оружия создавались в непосредственной близости от границ страны в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, отметил он.

Позднее российский президент подчёркивал актуальность вопросов, связанных с проблемами глобальной биологической безопасности. Он отмечал, что идеи о нераспространении биологического и токсинного оружия встречают противодействие со стороны ряда государств, которые хотят обеспечить собственную безопасность за счёт других.