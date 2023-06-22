Москва, 22 июня, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Идеи о нераспространении биологического и токсинного оружия встречают противодействие со стороны некоторых стран. Об этом говорится в приветственном слове президента России Владимира Путина участникам четвёртой Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

Public-domain-image.com

Глава государства отметил, что актуальность вопросов, которые стоят на повестке дня этой конференции, трудно переоценить, в сегодняшних непростых международных условиях важно сохранять и укреплять существующие механизмы многостороннего сотрудничества в сфере противодействия различным угрозам биологического характера, в первую очередь это касается Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, которая вступила в силу почти полвека назад.

Владимир Путин обратил внимание на то, что в последнее время принципы, утверждённые данным документом, постоянно нарушаются.

«Более того, полезные инициативы по упрочению соответствующего нераспространенческого режима нередко встречают противодействие со стороны ряда государств, стремящихся использовать существующие международные проблемы для обеспечения собственной биологической безопасности за счёт других», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Запад мог размещать свои биолаборатории на Украине в том числе для того, чтобы скрыть сам факт проведения разработок биологического оружия. Он напомнил, что страны — участницы конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биооружия обязаны регулярно обнародовать данные о том, какие лаборатории работают на их территории.

По его словам, если одна страна использует территории других государств для проведения исследований в этой сфере, подобное поведение может быть расценено как желание обойти имеющиеся процедуры мониторинга и скрыть реальные цели и результаты своей деятельности.

5 мая начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов рассказал об использовании Пентагоном украинских специалистов в области оружия массового поражения. По его словам, американцы занимались вербовкой специалистов в области оружия массового поражения, которые раньше работали на Украине.

По данным Минобороны, Пентагон через центр на Украине осуществлял программу по усилению вируса птичьего гриппа.