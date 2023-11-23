Донецк, 23 ноября, 2023, 14:31 — ИА Регнум. На южнодонецком направлении в результате ударов ВС России украинская армия потеряла за сутки до 140 военных, также были уничтожены три БТР. Об этом 23 ноября проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ РИА Новости Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ

Он сообщил, что на этом направлении подразделения группировки войск «Восток», армейская авиация и артиллерия нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ около населённого пункта Новомихайловка ДНР и 102-й бригады территориальной обороны около населённого пункта Приютное Запорожской области.

Потери украинской армии составили до 140 военнослужащих, также были уничтожены три бронетранспортёра и четыре автомобиля, уточнил официальный представитель Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, подразделения российской группировки «Восток» сорвали 20 ноября контрнаступление ВСУ в районе Приютного на южнодонецком направлении. Начальник пресс-центра группировки Олег Чехов сообщил, что контратака была предотвращена при поддержке артиллерии. Украинские боевики разбиты, пехота ВСУ уничтожена. Чехов добавил, что попытки ротации противника в районе Урожайного дали возможность уничтожить автомобили и живую силу противника и два миномётных расчёта.

Российские войска 20 ноября нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районе Вербового в Запорожской области. Ударами ВС РФ было уничтожено до 20 военнослужащих противника и два автомобиля.