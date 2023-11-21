Москва, 21 ноября, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки «Восток» сорвали 20 ноября контрнаступление ВСУ в районе Приютного в Запорожье на южнодонецком направлении. Об успешной операции рассказали в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Начальник пресс-центра группировки Олег Чехов сообщил, что контратака была предотвращена при поддержке артиллерии.

Украинские боевики разбиты, пехота ВСУ уничтожена.

Чехов добавил, что попытки ротации противника в районе Урожайного, дали возможность уничтожить автомобили и живую силу противника и два миномётных расчёта.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь с 20 на 21 ноября воздушную тревогу объявили в десяти областях. В том числе сирены взвыли в Киевской области.

Оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» Вооружённых сил России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации ВСУ на купянском направлении.

Россия не чувствует, что противостоит всему миру, она продолжит наступать, пока совместные усилия США и Китая не призовут её вывести свои войска, заявил в интервью британскому таблоиду The Sun глава киевского режима Владимир Зеленский.