Москва, 21 ноября, 2023, 15:28 — ИА Регнум. ВС России на донецком направлении за сутки отразили две атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ), потери украинской армии составили до 245 убитыми и ранеными. Об этом 21 ноября заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Потери ВСУ на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица «Мста-Б», — говорится в сообщении.

Также в военном ведомстве уточнили, что на донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ в районе Курдюмовки в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября в Минобороны сообщили, что вооружённые силы России отразили три атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, в результате которых было уничтожено до 30 украинских военных.

Ранее в Минобороны заявили, что оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» Вооружённых сил России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации ВСУ на купянском направлении. Кроме того, экипажи ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник» поразили места дислокации живой силы и военной техники ВСУ в районах Ивановки, Стельмаховки и Берестового.