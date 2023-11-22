Москва, 22 ноября, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ отразили атаку ВСУ на донецком направлении, потери противника составили до 115 военных. Об этом 22 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортёра, два автомобиля и гаубица «МСТА-Б», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения Южной группировки войск отразили атаку штурмовой группы 24-й бригады в районе населённого пункта Ленинское в ДНР.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 5-й, 22-й, 24-й и 107-й бригад ВСУ около населённых пунктов Артёмовское, Богдановка, Курдюмовка, Клещеевка и Раздоловка в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября Конашенков сообщил, что ВС России на донецком направлении за сутки отразили две атаки ВСУ, потери украинской армии составили до 245 убитыми и ранеными. Кроме того, подразделения Южной группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 28-й бригады ВСУ в районе Курдюмовки.