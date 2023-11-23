Москва, 23 ноября, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Время показало, что попытки давления США на Россию и Китай бесполезны, Москва и Пекин едины во взглядах на недопустимость диктата в мировых делах. Об этом 23 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Что касается давления со стороны американцев, то время уже неоднократно показало, что это бесполезно абсолютно. Мы твёрдо стоим на наших позициях, твёрдо стоим на нашем пути», — сказал Песков.

Он добавил, что Россию и Китай объединяет идеологическое сходство во взглядах на мировые дела, на недопустимость диктата и неуважения друг к другу. Это является залогом того, что в стратегическом плане Москва и Пекин действуют в унисон.

Как передавало ИА Регнум, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что большей части человечества важно объединиться и окончательно выйти из-под влияния западного неоколониализма. Он отметил, что визитной карточкой западноевропейских и американских элит давно стала ставка на антигуманные, человеконенавистнические идеи. А их врагами стали те, кто не хочет следовать по этому пути, а отстаивает свой.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно, чтобы мир мог избавиться от диктатуры отдельных стран, пытающихся загнать остальных в экономическую кабалу. Также глава государства отметил, что мир трансформируется, двигаясь к многополярности. По его словам, это движение — стратегический вектор всей мировой политики.