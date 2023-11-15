Москва, 15 ноября, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла премьер-министра Армении Никола Пашиняна от попытки усидеть на двух стульях. Дипломат отметила, что в случае, если Ереван хочет сохранить экономическую выгоду от ЕАЭС, но в то же время совершает недружественные шаги в сфере безопасности, это не приведёт ни к чему хорошему.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Партнёры хотят это сохранить, а сами тем временем предпринимают шаги, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и игнорируют интересы России. Это попытка усидеть на двух стульях? Если да, то она тем более никого до добра не доводила», — заявила Захарова.

Москва рассматривает все последние события, связанные с руководством Армении как звенья одной цепи, которые могут привести к порабощению страны, добавила она. Представитель МИД отметила, что Запад в свою очередь, активизировался в отношении армянской стороны из-за неудач на Украине и «такой же звериной хваткой» вцепился в Армению.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября Пашинян заявил, что планирует углублять сотрудничество с Евросоюзом и указал, что отношения республики с сообществом основаны на общей системе ценностей. Ещё одним недружественным жестом Армении оказалось её участие в конференции по Украине на Мальте. Захарова прокомментировала это, заявив, что Еревану следует отдавать себе отчёт в том, что речь идёт о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит России.

Позднее Пашинян отказался от участия в заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Он выразил надежду, что партнёры по ОДКБ поймут это решение. Перед этим армянская сторона отозвала постоянного представителя при ОДКБ Виктора Биягова, который станет послом в Нидерландах и постпредом в Организации по запрещению химического оружия. В Кремле выразили сожаление, что Армении не будет на заседании, отметив, что ОДКБ не теряет актуальности и остаётся хорошим местом для «сверки часов».

Помимо этого Пашинян пропустил межправительственные советы ЕАЭС и СНГ, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отказался от встречи секретарей совбезов СНГ в Москве 8 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, союзник и партнёр РФ самостоятельно определяла, как ей выстраивать международные отношения.

Пашинян также критиковал работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе и поддержал статут Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.