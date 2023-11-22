ДНР, 22 ноября, 2023, 04:21 — ИА Регнум. Во время концерта в клубе населённого пункта Камечёво Старобешевского района ДНР погибла актриса и театральный режиссёр Полина Меньших, попав под обстрел ВСУ, сообщила пресс-служба театра-студии «Портал».

vk.com Актриса и режиссёр Полина Меньших

«С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий «Последнего испытания» («Леге Артис»), погибла <…> на выступлении в Донбассе в результате обстрела», — говорится в публикации театра на странице в соцсети «ВКонтакте».

В театре уточнили, что актриса погибла 19 ноября в результате ракетного удара ВСУ. В этот день она выступала перед военнослужащими. 13 ноября Меньших исполнилось 40 лет.

Концерт «Последнего испытания» состоится 9 декабря, его посвятят памяти Меньших.

Полина Меньших — хореограф, драматург, руководитель театра этнотанца «Нежень» и театра-студии Lege artis (2001-2016). Родилась в Москве. Более 20 лет она преподавала танцевальные дисциплины. Меньших является автором методики преподавания балета для взрослых. С 2020 года она начала преподавать в онлайн-формате. В 2022 году актриса стала поддерживать российских бойцов — участников СВО, неоднократно выступала в ДНР.