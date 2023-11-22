Вашингтон, 22 ноября, 2023, 05:18 — ИА Регнум. Трудности Украины на фронте могут потребовать вмешательства НАТО на совершенно другом уровне, отметил 21 ноября в статье для американского журнала The National Interest старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн.

Сергей Корсун ИА REGNUM Помощь Украине. Техника для ВСУ. НАТО

Автор считает, что ситуация на фронте в настоящий момент далека от патовой.

«На самом деле, чтобы достичь пата и избежать поражения Украины, может потребовать вмешательство НАТО на новом уровне», — написал он.

Положение на поле боя на Украине не стоит оценивать по территориальному продвижению сторон, считает Блэкберн. По его мнению, для выявления побеждающих сил необходимо обратить внимание на человеческие и материальные потери.

Россия однозначно выигрывает у Украины, добавил учёный. Во время летнего контрнаступления ВСУ понесли большие потери, теперь необходимо планировать очередную мобилизацию, которая нанесёт урон экономике Украины и боевому духу граждан.

Западные союзники Киева, подчеркнул Блэкберн, не справляются с необходимым объёмом поставок техники и боеприпасов для нужд ВСУ. Из-за конфликта на Ближнем Востоке и внутренних разногласий может прекратиться поддержка Киева со стороны Вашингтона, предположил автор статьи.

Как сообщало ИА Регнум, в Китае признали, что НАТО в конечном итоге придётся пойти на сделку с Россией. Издание Asia Times отметило, что альянс перестал быть оборонительным и перешёл к экспансии, а конфликт на Украине указал на устаревшие военные идеи НАТО. Огромные потери ВСУ в технике и живой силе неприемлемы для НАТО, альянсу не хватит подготовленных частей и удовлетворительного оборудования, чтобы противостоять модернизированной российской армии в наступлении.

Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи в Киеве с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что украинские власти выбрали курс в пользу вступления страны в НАТО. По его словам, «натофикация» — это один из главных приоритетов украинского министерства обороны.