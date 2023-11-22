Киеву из-за проблем на фронте может потребоваться помощь НАТО
NI: Украине может потребоваться вмешательство НАТО на новом уровне
Вашингтон, 22 ноября, 2023, 05:18 — ИА Регнум. Трудности Украины на фронте могут потребовать вмешательства НАТО на совершенно другом уровне, отметил 21 ноября в статье для американского журнала The National Interest старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн.
Автор считает, что ситуация на фронте в настоящий момент далека от патовой.
«На самом деле, чтобы достичь пата и избежать поражения Украины, может потребовать вмешательство НАТО на новом уровне», — написал он.
Положение на поле боя на Украине не стоит оценивать по территориальному продвижению сторон, считает Блэкберн. По его мнению, для выявления побеждающих сил необходимо обратить внимание на человеческие и материальные потери.
Россия однозначно выигрывает у Украины, добавил учёный. Во время летнего контрнаступления ВСУ понесли большие потери, теперь необходимо планировать очередную мобилизацию, которая нанесёт урон экономике Украины и боевому духу граждан.
Западные союзники Киева, подчеркнул Блэкберн, не справляются с необходимым объёмом поставок техники и боеприпасов для нужд ВСУ. Из-за конфликта на Ближнем Востоке и внутренних разногласий может прекратиться поддержка Киева со стороны Вашингтона, предположил автор статьи.
Как сообщало ИА Регнум, в Китае признали, что НАТО в конечном итоге придётся пойти на сделку с Россией. Издание Asia Times отметило, что альянс перестал быть оборонительным и перешёл к экспансии, а конфликт на Украине указал на устаревшие военные идеи НАТО. Огромные потери ВСУ в технике и живой силе неприемлемы для НАТО, альянсу не хватит подготовленных частей и удовлетворительного оборудования, чтобы противостоять модернизированной российской армии в наступлении.
Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи в Киеве с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что украинские власти выбрали курс в пользу вступления страны в НАТО. По его словам, «натофикация» — это один из главных приоритетов украинского министерства обороны.