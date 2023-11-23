Москва, 23 ноября, 2023, 09:01 — ИА Регнум. На купянском направлении после установления минусовых температур и окончания осенней распутицы ВСУ вынуждены усиливать оборону противотанковыми средствами. Об этом 23 ноября сообщает военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«ВФУ ввиду стабильных минусовых температур на протяжении последних нескольких суток, решили усилить свою оборону на танкоопасных участках северо-восточнее и юго-восточнее населённого пункта Купянск», — сообщил он, добавив, что в большей степени усиление идёт расчётами противотанковых управляемых ракет и гранатомётчиками.

Эксперт уточнил, что ранее эти участки для ВСУ не представляли угрозы из-за распутицы и болотистой местности.

Как передавало ИА Регнум, на купянском направлении ВС России отразили шесть атак ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка и Загоруйковка Харьковской области. По данным Минобороны РФ, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа.

Военный эксперт Андрей Марочко3 ноября уточнял, что потери украинской армии в районе села Синьковка (Купянский район, Харьковская область) превышают количество поступающих свежих сил. Он высказал мнение, что ещё десять дней подобного развития событий — и у командования ВСУ физически не останется сил и средств для удержания российских войск на купянском направлении.