Вашингтон, 19 ноября, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный признался в допущенной ошибке, когда считал, что ВСУ смогут прорвать оборонительные укрепления Вооружённых сил России в зоне специальной военной операции. Об этом 18 ноября сообщил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Иван Шилов ИА REGNUM

В начале ноября главком ВСУ дал интервью британскому изданию The Economist, в котором заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, напомнил Риттер.

«Затем он сказал кое-что интересное. Он сообщил, что совершил ошибку, полагая, что сможет сломить волю россиян. Это не сработало. Русские до сих пор там. И украинцы в патовой ситуации», — сказал Риттер.

В 2022 году Залужный говорил абсолютно другие вещи: в то время он был уверен в способности нанести поражение российским военным, для чего требовал от Запада 300 танков и 500 артиллерийских орудий, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Залужный несёт ответственность за провал контрнаступления ВСУ. По словам депутата, за это главкома украинских войск нужно снять с занимаемой должности.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон 15 ноября рассказал, что США и Британия не могут договориться о том, кто должен стать новым президентом Украины. Эксперт уточнил, что в текущей ситуации Лондон выступает за Залужного, а ЦРУ — за нынешнего главу киевского режима Владимира Зеленского.

Главком ВСУ в ходе телефонного разговора с председателем объединённого комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном признал тяжёлое положение украинской армии на отдельных участках фронта. По его словам, такая обстановка сложилась на авдеевском, купянском и марьинском направлениях в зоне боевых действий.