Тель-Авив, Израиль, 23 ноября, 2023, 02:37 — ИА Регнум. Глава Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что освобождение первых заложников палестинского движения ХАМАС начнётся не раньше 24 ноября. Его заявление цитирует пресс-служба израильского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM ХАМАС

По словам Ханегби, всё состоится согласно достигнутым договорённостям сторон.

«Начало освобождения произойдёт в соответствии с изначальным соглашением и не ранее пятницы», — заверил чиновник.

В плену у боевиков ХАМАС находятся более 200 человек.

Как сообщало ИА Регнум, список из 300 палестинских заключённых, которых Израиль может освободить, опубликован 22 ноября. Ранее Израиль соглашался освободить 150 заключённых в обмен на 50 заложников, которых держат в секторе Газа с 7 октября.

Лидеры палестинского движения ХАМАС подтвердили 22 ноября достижение соглашения с властями Израиля о четырехдневном перемирии для возвращения и обмена заложниками.

Обе стороны должны прекратить огонь. Также в период перемирия будет обеспечена доставка гуманитарной помощи, чрезвычайной медицинской помощи и топлива.