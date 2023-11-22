В Израиле назвали дату начала освобождения заложников из Газы
Власти Израиля: освобождение пленных ХАМАС начнётся не раньше 24 ноября
Тель-Авив, Израиль, 23 ноября, 2023, 02:37 — ИА Регнум. Глава Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что освобождение первых заложников палестинского движения ХАМАС начнётся не раньше 24 ноября. Его заявление цитирует пресс-служба израильского правительства.
По словам Ханегби, всё состоится согласно достигнутым договорённостям сторон.
«Начало освобождения произойдёт в соответствии с изначальным соглашением и не ранее пятницы», — заверил чиновник.
В плену у боевиков ХАМАС находятся более 200 человек.
Как сообщало ИА Регнум, список из 300 палестинских заключённых, которых Израиль может освободить, опубликован 22 ноября. Ранее Израиль соглашался освободить 150 заключённых в обмен на 50 заложников, которых держат в секторе Газа с 7 октября.
Лидеры палестинского движения ХАМАС подтвердили 22 ноября достижение соглашения с властями Израиля о четырехдневном перемирии для возвращения и обмена заложниками.
Обе стороны должны прекратить огонь. Также в период перемирия будет обеспечена доставка гуманитарной помощи, чрезвычайной медицинской помощи и топлива.