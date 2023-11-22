Тель-Авив, Израиль, 22 ноября, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Список из 300 палестинских заключённых, которых Израиль может освободить в рамках соглашения с ХАМАС о возвращении удерживаемых в секторе Газа заложников, опубликован 22 ноября на сайте израильского минюста.

Wajed Nobani/Global Look Press

Ранее Израиль соглашался освободить 150 заключённых в обмен на 50 заложников, которых держат в секторе Газа с 7 октября, отмечает радио Kan.

«В соответствии с постановлением правительства составлен список заключённых, подлежащих освобождению. Информация верна на момент публикации и предоставлена правоохранительными органами», — указано в комментарии к сообщению.

Израильтяне, располагая списком, вправе обжаловать освобождение конкретных лиц в судебных инстанциях.

Израильская сторона согласилась освободить до 150 заключённых в обмен на 50 заложников в первые четыре дня действия соглашения о перемирии с ХАМАС. Других заключённых освободят в случае, если ХАМАС отпустит дополнительных заложников, пишет газета The Times of Israel.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Израиле подсчитали, что среди кандидатов на освобождение — 287 палестинских подростков в возрасте до 18 лет и 13 женщин, осуждённых за попытки терактов. Подростков задерживали за участие в беспорядках и бросание камней на Западном Берегу реки Иордан или в Восточном Иерусалиме.