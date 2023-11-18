Таллин, 18 ноября, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Эстонские пограничники поставили на мосту через реку Нарву, где находится переход на российскую территорию, пирамидальные бетонные противотанковые заграждения, которые также называют «зубы дракона», сообщило 17 ноября издание Postimees.

Блоки пока установили вдоль дороги, не перегораживая его, проезд остаётся открытым. Глава Нарвского погранпункта Марек Лийва сообщил журналистам, что противотанковые заграждения приготовили на случай, если эстонское правительство решит закрыть границу с Россией.

«Также, поскольку с 1 февраля мы ожидаем закрытия Ивангородского пограничного пункта на ремонт, эти бетонные блоки будут в период закрытия ограничивать передвижение автотранспорта на мосту», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Финляндии приняло решение с 18 ноября полностью закрыть все четыре пропускных пункта на границе с Россией. Ограничения ввели на три месяца. В Хельсинки это объясняют тем, что российская сторона якобы пропускает в республику нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.

Глава эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар 16 ноября заявил, что Эстония может последовать опыту Финляндии. Таллин якобы тоже беспокоится, что в республику начнут въезжать мигранты. Подобные заявления сделали и в Норвегии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 ноября назвал большой ошибкой решение Хельсинки закрыть границу. Он напомнил, что между странами всегда были взаимовыгодные отношения.

Ведущий научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики, Финансового университета при правительстве Андрей Мастеров в беседе с ИА Регнум назвал политизированными решения закрыть границу с Россией. Он сообщил, что финский компании уже начали нести убытки так как Хельсинки теряет существенный выгоды, разрывая экономические отношения с Москвой.

Доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова напомнила, что Финляндия на 90% зависит от поставок никеля из России, и полное границ ударит по её промышленности. Маршруты доставки товаров придётся искать через третьи страны, но это сделает транспортировку дороже, то есть, скажется на экономической эффективности финских предприятий.