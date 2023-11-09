Москва, 9 ноября, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Минтранса Владимира Токарева, завершено, сообщили 9 ноября в пресс-центре МВД России.

Пресс-служба Министерства транспорта

Он обвиняется в растрате денежных средств в особо крупном размере, совершённой с использованием своего служебного положения в составе организованной группы. В МВД добавили, что общий ущерб составил более 700 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Как передавало ИА Регнум, Токарев был задержан в январе 2022 года в рамках следственных действий по делу о коррупции.

В СМИ сообщалось, что его задержание может быть связано с хищениями в компании «Спецтрансстрой», в которой он с 2016 по 2018 год занимал должность первого заместителя гендиректора.

Токареву предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).