Москва, 24 октября, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Бывшему арбитражному управляющему Светлане Аглинишкене предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России.

Кадр из видео. Следственный комитет России

По информации пресс-службы, в 2018–2021 годах в период процедуры банкротства компаний-застройщиков Светлана Аглинишкене, а также Екатерина Мыскина и Дмитрий Шарифуллин похитили бюджетные денежные средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (ФРТ).

«Они указывали в договорах, заключённых с аффилированными организациями, завышенную стоимость оказания услуг по охране имущества компаний-застройщиков», — говорится в сообщении.

Таким образом, компании «Фонд развития территорий» был причинен ущерб на сумму более 240 млн рублей, добавили в пресс-службе.

Уточняется, что в Главном следственном управлении Следственного комитета России фигурантам предъявили обвинение, в зависимости от роли и степени участия каждого этим лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК России («Мошенничество, совершенное организованной группой; с использованием своего служебного положения; в особо крупном размере»).

В пресс-службе уточнили, что преступная деятельность вышеуказанных лиц была пресечена следователями Следственного комитета России во взаимодействии с сотрудниками ФСБ РФ.

Как передавало ИА Регнум, бывшего мэра Тулуна Иркутской области Юрия Кариха заключили под стражу. Такую меру пресечения обвиняемому в мошенничестве с жильём бывшему чиновнику 20 октября избрал Кировский районный суд Иркутска. На аресте Кариха настаивало следствие. Прокуратура это ходатайство поддержала. В СИЗО он будет находиться как минимум один месяц и 15 суток.

Следователи допросили мэра города Тулуна Юрия Кариха в рамках уголовного дела по переселению людей из ветхого и аварийного жилья, а также по переселению с подтопленных после сильного наводнения в 2019 году территорий Иркутской области. Однако тогда под стражу его не взяли.

По данным следствия, в 2019 году обвиняемый вместе с подчинёнными сотрудниками администрации реализовал преступную схему, благодаря которой удалось поселить нуждавшихся в переселении граждан в аварийное жильё.

Расследованием дела занимается второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области. Иркутские следователи 17 октября предъявили ему обвинение в мошенничестве с жильём.

Аналогичное обвинение предъявили и пяти подчинённым мэра. В их числе бывший начальник одного из отделов комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулуна Роман С., а также бывший сотрудник этого ведомства.