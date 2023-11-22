Курск, 22 ноября, 2023, 20:19 — ИА Регнум. ВСУ 22 ноября обстреляли деревню Анатольевка в Курской области, ряд домов получили повреждения, жители не пострадали, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Со стороны Украины сегодня обстреляна деревня Анатольевка Рыльского района. Зафиксировано 3 прилета, к счастью, никто не пострадал. Повреждены окна, заборы, хозяйственные постройки в двух домовладениях», — написал Старовойт в своём Telegram-канале.

Власти региона окажут собственникам имущества помощь в его восстановлении, добавил губернатор.

19 ноября Старовойт сообщал, что ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино. Пострадавших не было. Повреждения получили около десяти хозяйственных и административных построек.

22 ноября украинские беспилотники атаковали в Запорожской области группу российских журналистов, сообщали в Министерстве обороны. Корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов получил осколочные ранения, он госпитализирован, жизни корреспондента ничто не угрожает, отметили в ведомстве. Журналисты готовили материалы об обстрелах населённых пунктов региона со стороны ВСУ, подчеркнули в Минобороны.