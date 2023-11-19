Курск, 19 ноября, 2023, 19:57 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

При ударах украинских военнослужащих повреждения получили порядка десяти хозяйственных и административных построек. Все они находились на одной из местных агрофирм.

«Сегодня днём со стороны Украины обстреляно село Николаево-Дарьино в Суджанском районе. Насчитали 13 прилётов», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день под обстрел ВСУ попало село Ровеньки в Белгородской области. По предварительным данным, повреждения получили три частных домовладения. Губернатор Вячеслав Гладков сказал, что в результате атаки никто не пострадал, но задело линию электропередачи.

Накануне, 18 ноября, украинские военнослужащие обстреляли деревню Грудская в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз проинформировал об отсутствии пострадавших. В результате атаки нарушено электроснабжение.