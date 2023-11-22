Москва, 22 ноября, 2023, 19:22 — ИА Регнум. За последние несколько лет в России сформировался «навес» нераспроданного жилья, который позволяет надеяться, что в 2024 году россияне смогут избежать дефицита на рынке недвижимости. Об этом корреспонденту ИА Регнум 22 ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Ранее эксперты ДОМ. РФ спрогнозировали, что в 2024 году в России может возникнуть дефицит жилья в новостройках.

«Скорее всего, дефицита жилья не будет, — не согласился с ними Зубец. — По данным портала СберИндекс, количество предложений новостроек, которые сегодня есть на рынке значительно больше, чем два года назад. Таким образом, сегодня есть определённый «навес» непроданного жилья. Причём многие строительные проекты не продаются уже много лет. Квартиры стоят непроданными по три-четыре года: цены высокие, а жильё неудобное. Выставлено на продажу, но не реализовано около 200 тысяч квартир».

Он согласился, что в России есть некоторый ажиотажный спрос на новостройки, но эта история «не может продолжаться вечно», и бум на рынке первичного жилья имеет свои границы. Зубец подчеркнул, что в целом по России спрос на новое жилье стагнирует.

«Если где дефицит жилья в новостройках и может возникнуть, то только в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и некоторых крупных городах России. Но в целом спрос на жильё в РФ исчерпан. Все, кто хотел взять ипотеку, её уже взяли», — подытожил Зубец.

В свою очередь, Дмитрий Осянин, доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова, заявил, что вероятность возникновения дефицита первичного жилья в РФ в 2024 году зависит от множества факторов, таких как темпы строительства, спрос на жильё, политическая и экономическая ситуация в стране.

«На данный момент сложно точно спрогнозировать, будет ли дефицит жилья, но с учётом растущего спроса на жильё с льготным кредитованием и возможного недостатка новостроек вероятность дефицита есть», — заявил Осянин.

По его словам, с учётом предполагаемого дефицита новостроек возможно повышение цен на недвижимость, особенно в регионах с большим спросом и ограниченным предложением — в диапазоне 10% или не более темпов инфляции.

«Дефицит новостроек может повлиять на темпы ипотечного кредитования. Если спрос на жильё превышает предложение, банкам может быть сложнее выдавать ипотечные кредиты, особенно по схеме «ввод в эксплуатацию», — констатировал он.

Развивая эту тему, Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, подчеркнула, что цены могут вырасти в тех регионах, где действительно не хватает построенного жилья, но есть спрос. Однако существенный рост цен снизит спрос.

«Люди не готовы платить слишком высокую цену, и есть вероятность, что они станут потребителями арендного рынка или рынка вторичной недвижимости», — предположила она.

Однако есть экономисты, которые допускают, что прогноз ДОМ.РФ может сбыться в 2024 году. Так, Александр Цыганов, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финуниверситета при правительстве России, заявил корреспонденту ИА Регнум, что дефицит новостроек действительно может образоваться на территории многих субъектов РФ.

«Многие проекты, которые запускались в 2019, 2020, 2021 годы, сейчас как раз начинают сдаваться. В то время многие сомневались, что спрос будет поддерживаться. Тогда многие проекты запускались позже, чем могли бы или же их откладывали в долгий ящик и не реализовывали. И сегодня мы видим ситуацию, когда не хватает новостроек. В случае продолжения льготных ипотечных программ это может стать проблемой. При наличии спроса, да ещё и стимулированного, нехватка предложения способна негативно повлиять на рост цен», — сказал Цыганов.

По его мнению, эксперты ДОМ. РФ правильно оценивают ситуацию и указывают на её причины.

«Эта проблема должна решаться и на региональном, и на федеральном уровне. Надо стимулировать строительство, сокращать его сроки, сокращать сроки согласования строительных проектов. Если предпринимаются усилия по поддержке спроса на недвижимость, должны приниматься меры по созданию конкурентного предложения, дабы выигрывали не только застройщики, но и покупатели», — подчеркнул он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным на конец августа 2023 года, в России продолжали расти цены на недвижимость на вторичном рынке. В последнем месяце лета жильё на крупнейших рынках страны подорожало почти на 2%.

В конце октября 2023 года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что льготные ипотечные программы в России необходимо сворачивать по мере истечения срока их действия, они разгоняют цены на жильё.

Также есть данные, что около 30% жителей России, получившие одобрение на ипотечный кредит в августе–сентябре, не смогли получить его на согласованных условиях.