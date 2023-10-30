Москва, 30 октября, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Около 30% жителей России, получившие одобрение на ипотечный кредит в августе–сентябре, не смогли получить его на согласованных условиях, сообщили 30 октября «Известия» со ссылкой на замглавы ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяну Решетникову.

Нина Зотина/РИА Новости

Она рассказала, что в кредитных организациях после повышения Центробанком ставки рефинансирования стали снижать размер уже одобренной суммы кредита и увеличивать первоначальный взнос. Также в банках стали требовать дополнительное подтверждение дохода заёмщиков, отметила она.

Как сообщили изданию во «Всероссийском банке развития регионов» (ВБРР), после повышения ключевой ставки банки не могут сохранять условия одобренных до этого заявок, так они принесут убытки. При этом в ВБРР подчеркнули, что это не отразилось на госпрограммах с субсидированием.

Как сообщало ИА Регнум, Банк России 27 октября повысил ключевую ставку до 15% годовых. В ЦБ объяснили ужесточение денежно-кредитной политики необходимостью сдерживать темпы инфляции.

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина 27 октября призвала сворачивать льготные ипотечные программы в стране по мере истечения срока их действия, так как они провоцируют рост цен на жильё. По её мнению, такие программы нужны только в качестве антикризисных мер.