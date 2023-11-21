Москва, 21 ноября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Запад зациклен на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами, и блокирует возможности свободного развития. Об этом 21 ноября заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Так называемый коллективный Запад буквально зациклен на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами», — сказал Медведев.

Он отметил, что для этого страны Запады прибегают к методам военно-политического, экономического, информационного, идеологического давления, а также блокируют возможности свободного развития и манипулируют сознанием целых народов.

По его словам, из-за этого в разных регионах возникают новые конфликты и обостряются старые.

Кроме того, зампред Совбеза подчеркнул, что механизмы, которые задумывались для борьбы с бедностью и голодом, в руках Запада превратились в инструменты неометрополии.

Как передавало ИА Регнум, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что большей части человечества важно объединиться и окончательно выйти из-под влияния западного неоколониализма. Он отметил, что визитной карточкой западноевропейских и американских элит давно стала ставка на антигуманные, человеконенавистнические идеи. А их врагами стали те, кто не хочет следовать по этому пути, а отстаивает свой.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно, чтобы мир мог избавиться от диктатуры отдельных стран, пытающихся загнать остальных в экономическую кабалу. Также глава государства отметил, что мир трансформируется, двигаясь к многополярности. По его словам, это движение — стратегический вектор всей мировой политики.