Медведев рассказал, что делает Запад ради удержания власти
Медведев: Запад блокирует возможности развития в мире ради удержания власти
Москва, 21 ноября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Запад зациклен на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами, и блокирует возможности свободного развития. Об этом 21 ноября заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Так называемый коллективный Запад буквально зациклен на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами», — сказал Медведев.
Он отметил, что для этого страны Запады прибегают к методам военно-политического, экономического, информационного, идеологического давления, а также блокируют возможности свободного развития и манипулируют сознанием целых народов.
По его словам, из-за этого в разных регионах возникают новые конфликты и обостряются старые.
Кроме того, зампред Совбеза подчеркнул, что механизмы, которые задумывались для борьбы с бедностью и голодом, в руках Запада превратились в инструменты неометрополии.
Как передавало ИА Регнум, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что большей части человечества важно объединиться и окончательно выйти из-под влияния западного неоколониализма. Он отметил, что визитной карточкой западноевропейских и американских элит давно стала ставка на антигуманные, человеконенавистнические идеи. А их врагами стали те, кто не хочет следовать по этому пути, а отстаивает свой.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно, чтобы мир мог избавиться от диктатуры отдельных стран, пытающихся загнать остальных в экономическую кабалу. Также глава государства отметил, что мир трансформируется, двигаясь к многополярности. По его словам, это движение — стратегический вектор всей мировой политики.