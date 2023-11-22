Москва, 22 ноября, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Вице-премьер России Александр Новак заявил об обеспеченности внутреннего рынка страны топливом в полном объёме. Об этом Новак заявил в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

По его словам, с третьей декады сентября биржевые цены на бензин были снижены на 15-20% c последующим снижением мелкооптовых цен.

«Сейчас внутренний рынок обеспечен топливом в полном объёме, сократился дифференциал цен между независимыми автозаправочными станциями и вертикально интегрированными компаниями», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российское правительство отменило временные ограничения на экспорт бензина из России. Решение приняли в связи с насыщенным внутренним рынком.

В Минэнерго пояснили, что запрет на экспорт бензина снят с целью недопущения разгрузки НПЗ и обеспечения высоких уровней производства топлива. В ведомстве подчеркнули, что продолжат мониторить цены на топливо. При необходимости Минэнерго примет оперативные меры на российском рынке.