Берлин, 21 ноября, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины и западные страны опасаются окопного конфликта с Россией, пишет немецкое издание Der Standard.

Сергей Корсун ИА Регнум

По данным издания, контрнаступление ВСУ на юге и востоке провалилось, а перелома в ходе конфликта украинской армии достичь не удалось.

«Теперь возникла угроза именно того, чего так боятся киевские военные стратеги и их западные поставщики оружия: окопной войны», — отмечает автор материала.

Также сообщается, что теперь Киев вынужден доказывать западным странам, что ВСУ достойны поставок вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 ноября в Службе внешней разведки России заявили, что западные страны требуют от Киева усилить мобилизацию и, несмотря на неудачу своего контрнаступления, продолжать боевые действия. Запад хочет войны «до последнего украинца», отметили в СВР.

Военным ВСУ не хватает обмундирования и амуниции, а мобилизованные приходят в зону боевых действий без соответствующей подготовки, рассказал ранее военнопленный ВСУ на видео, распространённом Министерством обороны России. В свою очередь киевские политики ранее заявляли о нехватке военной техники и боеприпасов для продолжения попыток контрнаступления.