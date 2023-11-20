Москва, 20 ноября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Киевский режим намерен продолжать конфликт до последнего украинца во имя западных интересов. Об этом 20 ноября заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Колоссальные потери среди украинских военнослужащих заставляют Киев направлять в бой «стариков». ВСУ уже формируют новые подразделения из бойцов старше 40 лет и приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в украинском парламенте зарегистрирован законопроект, согласно которому для рядового состава призывной возраст повысится с 60 до 65 лет, а для командного — с 65 до 70 лет.

Также в СВР указали на то, что острая нехватка людских ресурсов на фронте вынуждает Киев идти на увеличение числа женщин в ВСУ. Согласно западным оценкам, их насчитывается уже более 40 тыс. человек. В результате в больницах, поликлиниках и аптеках резко обострилась проблема дефицита кадров.

«Но действующий киевский режим, похоже, это не интересует, и он готов продолжать войну «до последнего украинца» во имя западных интересов», — констатирует ведомство.

Как передавало ИА Регнум, директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что главы западных стран требуют от главы киевского режима Владимира Зеленского не считаться с потерями и продемонстрировать «невозможность» победы России. Он сообщил, что есть достоверные данные, что власти США и Британии требуют от Киева максимально активизировать мобилизацию в стране, призывая в ряды ВСУ мужчин в возрасте от 17 до 70 лет.