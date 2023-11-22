Тель-Авив, Израиль, 22 ноября, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Порядка 290 палестинцев из 300 в списке кандидатов на освобождение Израилем — это молодые люди в возрасте 18 лет и младше, остальные — женщины, пишет 22 ноября Times of Israel.

Gil Eliyahu/Global Look Press

«Подавляющее большинство, 287 из 300 заключенных, запланированных к освобождению, — это мужчины в возрасте 18 лет и моложе», — пишет издание.

По данным газеты, большинство из них было осуждено за массовые беспорядки и бросание камней на Западном берегу реки Иордан или в Восточном Иерусалиме.

«Остальные 13 заключенных — взрослые женщины, большинство из которых было осуждено за попытку нанесения ножевых ранений», — уточняет газета.

Как передавало ИА Регнум, лидеры ХАМАС подтвердили 22 ноября достижение соглашения с властями Израиля о четырёхдневном перемирии для возвращения и обмена заложниками. Уточняется, что перемирие было достигнуто после многодневных переговоров, с помощью усилий Катара и Египта. Правительство Израиля рано утром 22 ноября, после шестичасового заседания, одобрило сделку по освобождению пленных.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение о гуманитарной паузе между Израилем и палестинским движением ХАМАС даёт надежду на возможную деэскалацию.