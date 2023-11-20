Москва, 20 ноября, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с составом на товарищеский матч с Кубой. Об этом 20 ноября сообщается в Telegram-канале национальной команды.

На поле с первых минут выйдут вратарь Матвей Сафонов («Краснодар»), защитники Александр Сильянов («Локомотив»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Максим Осипенко («Ростов») и Сергей Волков («Краснодар»).

В линии полузащиты будут играть Антон Миранчук («Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр»), Даниил Глебов («Ростов»), Александр Головин («Монако») и Иван Обляков (ЦСКА), в нападении — Фёдор Чалов (ЦСКА).

Головин выйдет с капитанской повязкой.

Как сообщало ИА Регнум, встреча футбольных сборных России и Кубы состоится 20 ноября в 19:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Волгоград Арена».

12 октября сборная России в Москве победила команду Камеруна со счётом 1:0, а 16 октября сыграла со счётом 2:2 со сборной из Кении в Анталье.