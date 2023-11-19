Германия, 19 ноября, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Правящая коалиция в Германии продолжила терять поддержку населения, показал опрос института Insa для газеты Bild am Sonntag. Только 35% респондентов выразили готовность отдать голос за входящие в правящую коалицию партии — Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), партию «Зелёных» и Свободную демократическую партию (СвДП).

Иван Шилов ИА REGNUM

Он показал, что за СДПГ могут проголосовать 16% немцев. «Зелёных» поддержат 13% и СвДП — 6%. Исследование показало, что поддержка их со стороны населения снизилась на 17 процентных пунктов по сравнению с двумя годами ранее — в 2021 году проводились последние выборы в бундестаг.

Согласно опросу, сохраняется популярность партий Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Этот оппозиционный блок имеет поддержку 30% немцев. Далее следует партия «Альтернатива для Германии», уровень поддержки составил 21%.

Отмечается, что на поддержке правящей коалиции негативно отразилось решение Федерального конституционного суда. Он недавно запретил тратить 60 млрд евро на проекты, связанные с экологией и климатом. Правительство канцлера Олафа Шольца вложило 60 миллиардов евро из средств, оставшихся на борьбу с коронавирусом в Фонд трансформации климата (KTF). Власти хотели использовать эти средства на борьбу с климатическими изменениями, но суд признал это решение антиконституционным.

Как сообщало ИА Регнум, согласно проведённому опросу в октябре, три партии правящей коалиции готовы были поддержать только 34% респондентов. В частности, в адрес СДПГ одобрительно высказались 16% участников, за «Зелёных» — 13%, за СвДП — 5%.

За блок ХДС/ХСС выразили готовность проголосовать 29% респондентов, за «Альтернативу для Германии» (АдГ) — 22%, а за Левую партию высказались 5% опрошенных.

Тогда 71% граждан Германии заявили, что недовольны работой правительства Шольца. Поддержали его работу только 24%.

Проводивший аналогичный опрос в сентябре показал следующую динамику: правящую коалицию готовы были поддержать, согласно опросу, 38% (СДПГ — 18%, «Зелёных» — 13%, СвДП — 7%). ХДС/ХСС вместе набрали 27%, а АдГ — 21%.