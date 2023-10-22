Берлин, 22 октября, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Популярность правящей коалиции в ФРГ, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зелёные» и Свободная демократическая партия (СвДП), упал до рекордно низкого уровня с начала ее правления, сообщила 22 октября газета Bild am Sonntag, ссылаясь на данные опроса от института социологии Insa.

Иван Шилов ИА REGNUM

Партии коалиции на выборах в бундестаг в сентябре 2021 года все вместе набрали 52% голосов, теперь только 34% опрошенных сказали, что готовы за них проголосовать. В поддержку СДПГ высказались 16% респондентов, за «Зелёных» — 13%, за СвДП — 5%.

Самой популярной политической силой, как показало исследование, стал оппозиционный блок правоцентристских партий Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), который поддержали 29% опрошенных. На втором месте находится «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 22%, за Левую партию высказались 5% респондентов.

В ходе исследования 71% участников сказали, что недовольны работой правительства, возглавляемого канцлером Олафом Шольцем. Положительно работу оценили только 24%.

Опрос проводили с 16 по 20 октября, в нём приняли участие 1202 человека.

Как сообщало ИА Регнум, рейтинг правящей коалиции в Германии в сентябре составлял, согласно опросу, 38%. СДПГ поддерживали 18%, «Зелёных» — 13%, а СвДП — 7%. ХДС/ХСС набрали 27%, а АдГ — 21%.

В августе Шольца освистали в Мюнхене, когда он выступал во время предвыборного мероприятия СДПГ. Недовольные его политикой называли членов партии лжецами и подстрекателями войны.

В октябре на выборах в федеральной земле Гессен СДПГ получила 15,1%. Её обошли ХДС, набравший 34,6%, и АдГ, получившая 18,4%. В Баварии партия Шольца набрала 8,6%, там победил ХСС с 37% голосов.