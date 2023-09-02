Берлин, 3 сентября, 2023, 02:37 — ИА Регнум. Минимального значения со времён выборов в 2021 году достигло число немцев, поддерживающих курс правительства. Об этом говорят соответствующие результаты опроса, проведённого институтом Insa для газеты Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

У респондентов интересовались, за какую партию они предпочли бы отдать голос на следующих выборах.

По результатам опроса, общий уровень поддержки правящей коалиции упал до 38%. За Социал-демократическую партию Германии проголосовали бы 18%, за «Зеленых» — 13%, Свободную демократическую партию поддержали бы 7% опрошенных.

Таким образом, коалиция достигла самого низкого уровня поддержки с 2021 года.

Наибольшей популярностью пользуется блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (27%), партия «Альтернатива для Германии» набрала бы 21% голосов, «Левые» — 5%.

Как сообщало ИА Регнум, из опроса общественного мнения, проведённого по заказу агентства DPA, следует, что почти три четверти жителей Германии (73%) недовольны работой правительства Олафа Шольца. 66% респондентов заявили, что с обязанностями не справляется в первую очередь канцлер, и только 26% высоко оценивают его работу. 18% опрошенных полагают, что правящая коалиция сможет остаться у власти по итогам выборов в бундестаг в 2025 году, 35% полагают, что нет. В исследовании участвовали 1,3 тысячи человек.