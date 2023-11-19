Москва, 19 ноября, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Мощный ураган обрушился 19 ноября на несколько регионов Сибири. Сильный ветер выкорчёвывал и валил деревья, срывал крыши с домов. В ряде населённых пунктов из-за непогоды начались перебои с электроснабжением. Видео и фото с последствиями разгула стихии очевидцы выкладывают в соцсетях.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Курской области

Кемеровская область

В Кузбассе порывы ветра достигали 30 м/с. В Новокузнецке из-за непогоды сорвало вывеску с магазина рядом с торговым центром «Сити Молл». Она упала на женщину и придавила её. На помощь пострадавшей пришли очевидцы. Совместными усилиями они подняли упавшую вывеску и вытащили женщину. Её доставили в больницу. Медики оценили её состояние как средней тяжести.

Алтайский и Красноярский края

В Алтайском крае свыше 170 населённых пунктов оказались обесточены из-за непогоды. В регионе от ветра пострадали кровли домов, в ряде случаев они повредили автомобили. как сообщили в компании «Россети Сибирь», Алтайский край и Республика Алтай первыми приняли на себя шторм. Аварийные бригады устраняют последствия непогоды с 2:00 по местному времени (22:00 мск). Из-за ветра со скоростью до 28 м/с на линиях электропередачи зафиксировали технологические нарушения.

В ряде городов и районов Красноярского края ураганный ветер сорвал крыши со зданий, в том числе социальных объектов. Как сообщил губернатор региона Михаил Котюков, в результате обошлось без пострадавших.

Также разгул стихии стал причиной аварий на электросетях и отключений света. Без подачи электроэнергии остались 35 тыс. человек. Оперативные службы перешли в режим повышенной готовности. Губернатор пообещал, что все кровли и сети восстановят.

По информации управления МЧС Красноярского края, в центральных и южных районах региона ветер достигал 33 м/с.

Как сообщил глава краевого управления министерства Игорь Лисин, ветер повредил кровли в пяти муниципальных образованиях.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в течение ближайших дней в Белгородской, Воронежской, Новосибирской и Томской областях, а также Краснодарском крае, Крыму и ряде других регионов прогнозируются опасные природные явления.

На Кубани ожидают сильный дождь, грозу, порывы ветра до 25 м/с, в отдельных районах — до 29 м/с. В Крыму прогнозируют очень сильный дождь, ветер 30–35 м/с. Крайне сложная погода из-за сильного ветра будет и на Азовском море, где его порывы составят до 25–28 м/с.

В Иркутской области также ожидается ветер 28 м/с, а на Байкале его скорость составит до 32–37 м/с. 19 и 20 ноября в Красноярском крае и Хакасии прогнозируется ветер с порывами до 20–25 м/с и более, а также местами сильный снег и гололёд.

В Кузбассе и Новосибирской области ожидаются сильные дожди и мокрый снег, гололёд, метель и ветер до 18–23 м/с, а на территории Томской области — сильные и очень сильные осадки, гололёд и ветер со скоростью до 25 м/с, указал Вильфанд.

Кроме того, глубокий циклон пройдёт через Курскую, Липецкую, Воронежскую, Тамбовскую и Белгородскую области.