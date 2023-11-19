Сорванная ураганом вывеска ТЦ упала на 59-летнюю женщину в Новокузнецке
Новокузнецк, Кемеровская область, 19 ноября, 2023, 12:47 — ИА Регнум. В Новокузнецке женщину придавило сорванной из-за непогоды магазинной вывеской, сообщил 19 ноября РЕН ТВ.
Инцидент произошёл рядом с торговым центром «Сити Молл». Очевидцы происшествия пришли на помощь пострадавшей. Совместными усилиями они подняли упавшую вывеску и вытащили женщину. Её госпитализировали.
Позднее в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса РЕН ТВ сообщили, что врачи оценивают состояние 59-летнейпострадавшей как средне тяжёлое.
Также сообщалось, что в Алтайском крае свыше 170 населённых пунктов оказались обесточены из-за непогоды, а в Кузбассе порывы ветра достигали 30 м/с.
Как сообщало ИА Регнум, в июне в Красноярском крае погиб подросток, на которого упала бетонная плита. Инцидент произошёл в заброшенном здании в селе Сушиновка. Конструкция обрушилась на ребёнка, когда он прыгнул с бетонной плиты. В результате он получил многочисленные травмы головы, тела и внутренних органов. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.