Москва, 19 ноября, 2023, 08:15 — ИА Регнум. В течение ближайших дней в Белгородской, Воронежской, Новосибирской и Томской областях, а также Краснодарском крае, Крыму и ряде других регионов прогнозируются сильные осадки и ветер. Об этом 19 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Серьёзная непогода будет продолжаться в Краснодарском крае — сильный дождь, гроза, порывы ветра до 25 м/с, в отдельных районах — до 29 м/с. В Крыму по-настоящему опасные метрологические явления, которые угрожают жизнедеятельности региона. Прогнозируются очень сильный дождь, ветер 30-35 м/с», — сказал он в беседе с ТАСС.

Синоптик отметил, что крайне сложная погода из-за сильного ветра будет и на Азовском море, где его порывы составят до 25-28 м/с. В Иркутской области также ожидается ветер 28 м/с, а на Байкале его скорость составит до 32-37 м/с, добавил Вильфанд.

Он утончил, что 19 и 20 ноября в Красноярском крае и Хакасии прогнозируется ветер с порывами до 20-25 м/с и более, а также местами сильный снег и гололёд, причём 20 ноября температура воздуха здесь понизится на 10-15 градусов.

В Кузбассе и Новосибирской области ожидаются сильные дожди и мокрый снег, гололёд, метель и ветер до 18-23 м/с, а на территории Томской области — сильные и очень сильные осадки, гололёд и ветер со скоростью до 25 м/с, указал Вильфанд.

«Через Курскую, Липецкую, Воронежскую, Тамбовскую, Белгородскую области пройдёт глубокий циклон, который принесёт обильные снегопады. К концу дня в понедельник высота снежного покрова будет достигать 5-10 см, но это будет сложная погода. Выпущено предупреждение, потому что ожидаются ветер до 18 м/с, метели, снежные заносы», — рассказал синоптик.

По его словам, на берегах Камчатского края в период 19 по 21 ноября ожидаются сильные осадки, метель и ветра с порывами до 30 м/с, а на Чукотке 19 и 20 ноября прогнозируются снег, метель и ветер до 25-30 м/с.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября Вильфанд рассказал, что в Москве до конца нынешних выходных ожидается температура воздуха до –5 °C. По его словам, это больше соответствует климатическим значениям января.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 17 ноября заявил, что в в столичном регионе началась метеорологическая зима. Синоптик пояснил, что с этого дня среднесуточная температура воздуха перешла в сторону отрицательных значений.