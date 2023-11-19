Москва, 19 ноября, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Товарищеская встреча сборных по футболу Кубы и России позволит кубинцам почувствовать высокий уровень профессионализма, заявил 18 ноября телеканалу «Матч ТВ» экс-футболист ФК «Зенит» и бывший член российской сборной Владислав Радимов.

РИА Новости/Игорь Руссак

Он уверен, что без нынешней непростой политической ситуации подобная игра была почти невозможна. Радимов также заявил о важности встречи для обеих стран, так как у кубинцев мало возможностей для участия в международных турнирах, а в России на игру соберётся полный стадион.

«Но в плане спортивной составляющей для Кубы это важнее, они почувствуют уровень, к которому нужно стремиться, если они хотят к этому стремиться», — сказал футболист.

Как сообщало ИА Регнум, встреча футбольных сборных России и Кубы состоится 20 ноября в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Волгоград Арена».

Кубинская сборная занимает 169-е место в рейтинге ФИФА. В 2023 году команда участвовала в групповом этапе Золотого кубка конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Команды России и Кубы никогда не встречались. В 1980 году со сборной латиноамериканской страны сыграла олимпийская команда СССР в Москве, победив со счётом 8:0.

Сборная России в этом году 12 октября в Москве победила команду из Камеруна со счётом 1:0, 16 октября сыграла со счётом 2:2 со сборной из Кении в Анталье. Также российские футболисты 26 марта обыграли иракцев со счётом 2:0 в Санкт-Петербурге.