Москва, 19 ноября, 2023, 11:33 — ИА Регнум. В ходе контрбатарейной борьбы российские силы подразделения группировки «Центр» вскрыли и подавили более 20 артиллерийских расчётов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 19 ноября рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Вскрыто и подавлено более 20 артиллерийских расчетов националистов», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Министерства обороны.

На краснолиманском направлении российская авиация также нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ в Серебрянском лесничестве. Помимо это, в районе Торского участка бойцы группировки «Центр» нанесли поражение украинским штурмовым группам 24, 47 и 63 механизированных бригад.

По словам Савчука, потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 18 ноября заявил, что за сутки российские военные отразили пять атак ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях, общие потери противника составили до 230 военных.

Кроме того, артиллеристы Центрального военного округа уничтожили до взвода ВСУ на краснолиманском направлении. Так, артиллерийский расчёт гаубицы Д-30 уничтожил несколько блиндажей опорного пункта и живую силу противника, находящуюся в нём.