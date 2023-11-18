Москва, 18 ноября, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Российские военные за сутки отразили пять атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском и краснолиманском направлениях, общие потери противника составили до 230 военных, сообщил 18 ноября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нанесено огневое поражение подразделениям 43-й, 53-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка и Загоруйковка в Харьковской области», — сообщил Конашенков.

Он добавил, что на купянском направлении российские подразделения отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери украинской армии на этом направлении составили до 30 военных.

Кроме того, на краснолиманском направлении ВС России отразили три украинские атаки. За минувшие сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 200 военных убитыми и ранеными.

Как сообщало 18 ноября ИА Регнум, украинская армия за сутки потеряла 210 военнослужащих на запорожском и южнодонецком направлениях. Потери ВСУ на донецком направлении составили до 180 военных, а также БМП Bradley и гаубицу «МСТА-Б».

Конашенков заявил, что российские военные нанесли артиллерийские и авиаудары по силам украинской армии в районах островов в дельте Днепра. Потери ВСУ на херсонском направлении составили до 75 бойцов убитыми и ранеными.

Помимо этого, в Минобороны 18 ноября сообщили, что российские бойцы за сутки уничтожили склады боеприпасов украинской армии в Киевской, Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях, а также топливный склад в Одесской области.