Москва, 18 ноября, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Расчёт гаубицы Д-30 одной из батарей Центрального военного округа (ЦВО) Вооружённых сил России нанёс удары по нескольким блиндажам украинской армии и уничтожил до взвода личного состава ВСУ. Об этом 18 ноября рассказал один из офицеров артиллерийского подразделения российской группировки «Центр».

Александр Река/ТАСС

«В ходе боевой работы артиллерийский расчёт гаубицы Д-30 уничтожил несколько блиндажей опорного пункта и живую силу, находящуюся в нём. По нашим подсчётам, уничтожено до взвода живой силы», — заявил он в беседе с ТАСС.

По словам офицера, недавно этот же артиллерийский расчёт смог прямым попаданием уничтожить замаскированную в лесу украинскую БПМ, обнаруженную разведкой.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 ноября расчёт ПТРК Воздушно-десантных войск России успешно поразил группу бойцов ВСУ в районе Артёмовска. Разведка выявила группу выдвинувшихся в сторону российских позиций военных украинской армии, которую накрыли ракетой из ПТРК.

Позднее в этот же день украинских бойцов, участвующих в боях на херсонском направлении, призвали сдаться. Российские военные сбросили листовки с таким призывом на позиции ВСУ.