Братислава, 18 ноября, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил о неготовности его страны поддержать запрет на ядерное топливо из России. Он предупредил: Братислава выступит против включения ядерного топлива для АЭС в 12-й пакет санкций Евросоюза. Об этом он заявил в эфире rtvs. sk.

Павел Лисицын /РИА Новости

Бланар назвал возможное включение ядерного топлива в список рестрикций «красной чертой» для республики.

«Наши АЭС пока не могут осуществить переход на альтернативное российскому топливо. Этого там точно не может быть», — сказал глава МИД.

Министр выразил уверенность, что Евросоюз прислушается к мнению его страны. Бланар также предупредил, что Братислава применит право вето в случае, если ядерное топливо из России включат в новый пакет санкций.

Глава МИД призвал досконально проанализировать 12-й пакет санкций против России до его принятия, чтобы выяснить их влияние не только на ЕС в целом, но и конкретно на Словакию.

Как сообщало ИА Регнум, в случае принятия новых санкций российский МИД пообещал не оставить их без ответа. Официальный представитель Мария Захарова сказала, что это уже элемент гибридной войны. Она пообещала, что в ведомстве всё оценят.

Евросоюз анонсировал, что в 12-й пакет санкций войдёт запрет на импорт российских алмазов. Вместе с тем Запад хочет перекрыть экспорт в Россию станков, использующихся, как они считают, для производства вооружения. Также под эмбарго могут попасть некоторые химикаты и литиевые аккумуляторы, а также термостаты и двигатели для БПЛА.

Позднее стало известно, что под рестрикции попадут наручные, карманные и другие часы с бриллиантами, включая секундомеры, а также ювелирные изделия, продукция из природного и выращенного в специальных условиях жемчуга. Запретят ввозить в ЕС ювелирные изделия из золота и серебра с бриллиантами.